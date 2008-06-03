Страницу http://www.mtt.ru/info/def/index.wbp распарсить в XML файл, формата: ... где тэг "def" - ...
Реализация проекта на php, ajax
Необходим ответственный человек-программист, партнер.
Если все будет сделано качественно, сотрудничество будет на постоянной основе.
Первичный бюджет от 100$ >
Сумма не явл. окончательной, плачу сколько сколько могу
php, ajax (css, html – опционно)
На данный момент, необходимо подключить и связать несколько форм для сбора предварительных данных.
(Что-то между записной книжкой и личным кабинетом.)
Верска и первичные данные для полей форм имеются.
В дальнейшем этот элемент послужит основой для портала и должен быть свободно интегрирован.
Желательно использование open source архитектуры на основе какого-то известного Framework приложения
Просьба безответственных, людей без принципов, трепачам и т.п.
НЕ БЕСПОКОИТЬ!
Обязательно нормальное портфолио, положительные отзывы или реальные работы!
Контакт для прямой связи (прошу пишите сразу в ICQ)
ICQ 38 one 888 one 29
Заявки фрилансеров
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