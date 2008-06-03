Реализация проекта на php, ajax

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок210 просмотров

Необходим ответственный человек-программист, партнер.

Если все будет сделано качественно, сотрудничество будет на постоянной основе.

Первичный бюджет от 100$ >

Сумма не явл. окончательной, плачу сколько сколько могу

php, ajax (css, html – опционно)

На данный момент, необходимо подключить и связать несколько форм для сбора предварительных данных.

(Что-то между записной книжкой и личным кабинетом.)

Верска и первичные данные для полей форм имеются.

В дальнейшем этот элемент послужит основой для портала и должен быть свободно интегрирован.

Желательно использование open source архитектуры на основе какого-то известного Framework приложения

Просьба безответственных, людей без принципов, трепачам и т.п.

НЕ БЕСПОКОИТЬ!

Обязательно нормальное портфолио, положительные отзывы или реальные работы!

Контакт для прямой связи (прошу пишите сразу в ICQ)

ICQ 38 one 888 one 29

AJAXCSSHTMLPHP
17 лет назад
Capitalistik
Андреев 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • WebCAT Business

    Надо сделать для него счетчик (для размещения на сайтах участников с ведением статистики посещений, хостов и т. д., вобщем как у всех:)). Сделать для него защиту от накруток. Реализовать полную статистику по сайтам в WebCAT ...

    DLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Задания по сайту на БИТРИКСЕ

    Суть - есть доска объявлений www.prodayslona.ru Ищем компанию для переодического выполнения задач разного уровня на долговременный период. Для понимания уровня задач: 1. переделать подачу объявлений, сделав регистрацию после ввода текста объявления. Пример ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипт-калькулятор

    $50

    Для сервиса купли-продажи WMZ скрипт-калькулятор: Вводится предполагаемая сумма - рядом тут же выводится сумма к оплате. Таблица прогрессии должна быть легко меняема по типу: 0-10 wmz - фикс 10-100 wmz - ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Небольшой скрипт - каталог

    $400

    Нужно написать скрипт который будет сканить директории на сервере и добавлять данные по файлам в базу и выводить их на сайте. Файлы и директории имеют свою структуру. Обязательно админка для управления процессом и обязательно ...

    Веб-программирование3 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Нужен ответственный программист php, ajax

    $100

    Необходим ответственный человек-программист, партнер. Если все будет сделано качественно, сотрудничество будет продолжатся постоянно. php, ajax (css, html – опционно) На данный момент, необходимо подключить и связать несколько ...

    AJAXCSSHTMLPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад