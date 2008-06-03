Реализация проекта на php, ajax

Необходим ответственный человек-программист, партнер.

Если все будет сделано качественно, сотрудничество будет на постоянной основе.

Первичный бюджет от 100$ >

Сумма не явл. окончательной, плачу сколько сколько могу

php, ajax (css, html – опционно)

На данный момент, необходимо подключить и связать несколько форм для сбора предварительных данных.

(Что-то между записной книжкой и личным кабинетом.)

Верска и первичные данные для полей форм имеются.

В дальнейшем этот элемент послужит основой для портала и должен быть свободно интегрирован.

Желательно использование open source архитектуры на основе какого-то известного Framework приложения

Просьба безответственных, людей без принципов, трепачам и т.п.

НЕ БЕСПОКОИТЬ!

Обязательно нормальное портфолио, положительные отзывы или реальные работы!

Контакт для прямой связи (прошу пишите сразу в ICQ)

ICQ 38 one 888 one 29