Необходимо изменить фоновый цвет у flash часов, работы минут на 20. Все подробности в личной переписке или ICQ.
Скрипт-калькулятор
Для сервиса купли-продажи WMZ скрипт-калькулятор:
Вводится предполагаемая сумма - рядом тут же выводится сумма к оплате.
Таблица прогрессии должна быть легко меняема по типу:
0-10 wmz - фикс
10-100 wmz - фикс+5% за то что свыше 10
итд
2. Курс обмена - UDS - должен устанавливаться автоматически и считываться раз в 24 часа отсюда
http://english.mnb.hu/engine.aspx?page=napiarfolyamok
или отсюда
3. Кнопка submit, после чего пользователь переходит на страницу к оформлению заказа, где сумма к оплате уже есть соответствующей графе.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Скрипт для работы с многогигабайтным контентомВеб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $400
Нужно написать скрипт который будет сканить директории на сервере и добавлять данные по файлам в базу и выводить их на сайте. Файлы и директории имеют свою структуру. Обязательно админка для управления процессом и обязательно ...Веб-программирование3 исполнителяЗавершен17 лет назад
- $100
Необходим ответственный человек-программист, партнер. Если все будет сделано качественно, сотрудничество будет продолжатся постоянно. php, ajax (css, html – опционно) На данный момент, необходимо подключить и связать несколько ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $400
Кратко: Нужно, чтобы были индивидуальные фотогалереи для каждого пользователя. ТЗ имеется. Четкое соблюдение ВАШИХ (которые сами указываете) СРОКОВ! Срочно!Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Кто работал с парсингом яху, яндекса умеет получать тИЦ и ПР из бара получать содержимое тегов titile, h1 с сайтов просьба оставить заявка подбродное расмотрение вашей кандидатуры ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Требуется верстальщик для верстки сайта (cms) в дальнейшем поддержка и раскрутка. Пишите ваши условия сотрудничества и цены отдельно. Желательно проживающий в Киеве.Веб-программирование10 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно сделать язхіковую версию существующего сайта (как независимой ветки). Соответственно, будет нужнен небольшой редизайн и переверстка. Также - изменение баннерной крутилки (редизайн под другие площадки).Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно доработать простую фото-галерею, а именно сделать: 1. Чтобы при загрузке изображение сохранялось в базу MySQL (сейчас изображения хранятся на FTP) Собственно и все. Оставляйте icqВеб-программирование11 заявокЗакрыт17 лет назад
- $150
Требуется скрипт-авторегистратор в одной из соц. сетей, позволяющий брать из списка email, создавать страницу, активировать ее по указанному email, добавлять на нее несколько фото из коллеции фото, изменять настройки аакаунта, добавлять информацию о себе после ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад