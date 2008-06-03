Для сервиса купли-продажи WMZ скрипт-калькулятор:

Вводится предполагаемая сумма - рядом тут же выводится сумма к оплате.

Таблица прогрессии должна быть легко меняема по типу:

0-10 wmz - фикс

10-100 wmz - фикс+5% за то что свыше 10

итд

2. Курс обмена - UDS - должен устанавливаться автоматически и считываться раз в 24 часа отсюда

http://english.mnb.hu/engine.aspx?page=napiarfolyamok

или отсюда

http://arfolyam.iridium.hu

3. Кнопка submit, после чего пользователь переходит на страницу к оформлению заказа, где сумма к оплате уже есть соответствующей графе.