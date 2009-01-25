Надо сделать для него счетчик (для размещения на сайтах участников с ведением статистики посещений, хостов и т. д., вобщем как у всех:)). Сделать для него защиту от накруток. Реализовать полную статистику по сайтам в WebCAT ...
Распарсить HTML страницу в XML
Страницу http://www.mtt.ru/info/def/index.wbp распарсить в XML файл, формата:
...
где
тэг "def" - каждая def-запись,
атрибут "id" - Код DEF выбранной записи,
атрибут "receiverid" - Оператор,
атрибуты "numfrom" и "numto" - Нумерация,
атрибут "region" - Регион.
Соблюдайте отступы в XML. Нужны стандарты GSM и NMT. Парсинг страницы только regex, чтобы быстрее менять скрипт при изменении исходной страницы!
В результате д.б. скрипт (php или perl), который формирует XML-файл.
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