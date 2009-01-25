Распарсить HTML страницу в XML

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Завершен5 заявок251 просмотр

Страницу http://www.mtt.ru/info/def/index.wbp распарсить в XML файл, формата:

...

где

тэг "def" - каждая def-запись,

атрибут "id" - Код DEF выбранной записи,

атрибут "receiverid" - Оператор,

атрибуты "numfrom" и "numto" - Нумерация,

атрибут "region" - Регион.

Соблюдайте отступы в XML. Нужны стандарты GSM и NMT. Парсинг страницы только regex, чтобы быстрее менять скрипт при изменении исходной страницы!

В результате д.б. скрипт (php или perl), который формирует XML-файл.

HTMLPHP
17 лет назад
plr
48 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Demiurh
Тут 
88 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
50 отзывов(-3)
17 лет назад
$20
1 день
Все сделано чотко, профессионально и правильно.

Заявки фрилансеров

Demiurh
Тут 
88 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
50 отзывов(-3)
17 лет назад

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