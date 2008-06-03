Суть - есть доска объявлений www.prodayslona.ru Ищем компанию для переодического выполнения задач разного уровня на долговременный период. Для понимания уровня задач: 1. переделать подачу объявлений, сделав регистрацию после ввода текста объявления. Пример ...
Срочно нужен скриптик, желательно до утра!
Здравствуйте!
Предлагаю несложный проект, сделать нужно оперативно и качественно.
ТЗ выкладываю в Аттаче.
Предложения ТОЛЬКО В ПРИВАТ, из комментов удаляю сразу.
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