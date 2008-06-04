Нужен скрипт обратного отсчета на флэше.

фон - приложен.

шрифт - Book Antiqua

размер - 36pt

цвет белый, чуть притенен или с обводкой.

дату можно задать самому.

как пример:

Дней Часов Минут Секунд

08 05 15 13

И всё отсчитывается обратно.

стоимость 20$ + отзыв

оплата только по безопасной сделке.

Скидываем предложения. контакты и время, когда Вы будете тут.

Чем скорее, тем лучше.