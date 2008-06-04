Скрипт обратного отсчета

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок195 просмотров

Нужен скрипт обратного отсчета на флэше.

фон - приложен.

шрифт - Book Antiqua

размер - 36pt

цвет белый, чуть притенен или с обводкой.

дату можно задать самому.

как пример:

Дней Часов Минут Секунд

08 05 15 13

И всё отсчитывается обратно.

стоимость 20$ + отзыв

оплата только по безопасной сделке.

Скидываем предложения. контакты и время, когда Вы будете тут.

Чем скорее, тем лучше.

17 лет назад
other666
Виктор 
51 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

proffil
Артем 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель. Быстро и четко справился с поставленной задачей. Минимум ненужных вопросов, только по делу. Рекомендую всем, как отличного исполнителя.
Приятно было поработать с человек, четко знающим что надо! Быстро и продуктивно! Удачи Вам!

Заявки фрилансеров

proffil
Артем 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад

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