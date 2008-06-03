Нужен скрипт обратного отсчета на флэше. фон - приложен. шрифт - Book Antiqua размер - 36pt цвет белый, чуть притенен или с обводкой. дату можно задать самому. ...
Русификация движка
Нужна полная русификация движка социальной сети! Оплата через безопасную сделку! Сроки русификации оцениваете вы сами! Кто возьмется за это дело и доведет до конца? Не беспокоить таких лиц как
Ник: Sv_SoFT
Имя: Игорь Журавлёв
и
Green Leaf ICQ#: 398-230-343
Они свое уже отработали, приняли работу и исчезли!
Халтурщиков не беспокоить!!!!!!
Кто готов и доведет до конца пишите ICQ 451076270
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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