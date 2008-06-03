Русификация движка

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок198 просмотров

Нужна полная русификация движка социальной сети! Оплата через безопасную сделку! Сроки русификации оцениваете вы сами! Кто возьмется за это дело и доведет до конца? Не беспокоить таких лиц как

Ник: Sv_SoFT

Имя: Игорь Журавлёв

и

Green Leaf ICQ#: 398-230-343

Они свое уже отработали, приняли работу и исчезли!

Халтурщиков не беспокоить!!!!!!

Кто готов и доведет до конца пишите ICQ 451076270

17 лет назад
ShomaPHP
Php 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

rolemaster
Anton 
53 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$30

Заявки фрилансеров

rolemaster
Anton 
53 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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