Написать сткрипт на perl (Activeperl)

Есть скрипт на perl (текст скрипта в приложении), который выдает в стандартный вывод xml (пример вывода в приложении).

Необходимо его доработать так, чтобы можно было с помощью него:

1. Сохранять вывод в виде файла с расширением .xml

Командная строка должна выглядеть примерно так:

perl script.pl URL –save-xml [path\file.xml]

Если путь и имя файла не указаны в качестве параметров, то скрипт должен сохранять вывод в текущей папке в файле с именем output.xml.

2. Фильтровать вывод и сохранять в файле с расширением .txt только список значений заключенных тегами:

и

Пример командной строки:

perl script.pl URL –save-device-list [path\file.txt]

Если путь и имя текстового файла не указаны, то вывод должен сохраняться в текущей папке в файле devices.txt.

В приложении есть небольшой pdf-документ по поводу того, к чему это все.

Жду предложения.