Добавить функцию в список автодополнения

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки134 просмотра

Есть список автодополнения на на базе контрола http://script.aculo.us/

Нужно сделать кнопку/ссылку которая бы показывала первые элементы без вписывания первой буквы в поле ввода.

17 лет назад
dmdev
Гость 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва

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Нет заявок фрилансеров