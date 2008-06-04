Есть скрипт на perl (текст скрипта в приложении), который выдает в стандартный вывод xml (пример вывода в приложении). Необходимо его доработать так, чтобы можно было с помощью него: 1. Сохранять вывод ...
Добавить функцию в список автодополнения
Есть список автодополнения на на базе контрола http://script.aculo.us/
Нужно сделать кнопку/ссылку которая бы показывала первые элементы без вписывания первой буквы в поле ввода.
Заявки фрилансеров
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