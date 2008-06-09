Flash/ActionScript- Resize фото на стороне клиента

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки231 просмотр

Идея такая: есть сайт по подаче объявлений. Клиент, создавая объявление, добавляет фотографии. Как правило, это фотографии, сделанные цифровой камерой и имеющие размер около 2МБ каждая. Это влечет нагрузку на канал, увеличивает время аплоада. Фотография после загрузки на сервер скриптом (на стороне сервера) уменьшается до 640х480.

Задача: создать флеш-апплет, позволяющий уменьшать фотографии до 640х480 на стороне клиента, с тем чтобы передавать их на сервер в уже уменьшенном виде.

Требования: скомпиленный апплет, плюс исходники, чтобы мы могли варьировать размеры ресайза а также внешний вид по желанию. Версия флеш не имеет значения, но желательно чтобы была совместима с большинством клиентов, чтобы им не пришлось тянуть обновление.

(если 4й флеш технически не позволяет делать обработку файлов на стороне клиента, то устраиваети пятый, шестой, и так далее).

17 лет назад
insight
Андрей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

7script
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
Приятно работать со специалистом. Понравилось желание работать "on the edge" - то есть при невозможных условиях с упором на будущее.
Хороший специалист, четко понимает свою цель и требует от исполнителя не абстрактное "сделай красиво", а конкретный результат. Понимает возможности/ограничения конкретных платформ. Очень приятно работать, рекомендую.

Заявки фрилансеров

7script
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
17 лет назад