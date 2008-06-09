Flash/ActionScript- Resize фото на стороне клиента

Идея такая: есть сайт по подаче объявлений. Клиент, создавая объявление, добавляет фотографии. Как правило, это фотографии, сделанные цифровой камерой и имеющие размер около 2МБ каждая. Это влечет нагрузку на канал, увеличивает время аплоада. Фотография после загрузки на сервер скриптом (на стороне сервера) уменьшается до 640х480.

Задача: создать флеш-апплет, позволяющий уменьшать фотографии до 640х480 на стороне клиента, с тем чтобы передавать их на сервер в уже уменьшенном виде.

Требования: скомпиленный апплет, плюс исходники, чтобы мы могли варьировать размеры ресайза а также внешний вид по желанию. Версия флеш не имеет значения, но желательно чтобы была совместима с большинством клиентов, чтобы им не пришлось тянуть обновление.

(если 4й флеш технически не позволяет делать обработку файлов на стороне клиента, то устраиваети пятый, шестой, и так далее).