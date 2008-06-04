Скрипт-конвертер

Требуется сделать скрипт, который будет менять кодировку RSS.

Т.е. на входе может быть RSS с кодировкой, например win1251 или koi-8r, а на

выходе должна быть utf-8.

У нас есть скрипт (под Zend), который питается rss, но принимает только utf-8,

все остальные кодировки соответсвенно становятся вопросиками или кракозяблями.

В скрипте-конвертере нужно предусмотреть вставку нескольких RSS (в большом количестве)

Наш скрипт будет обращаться к данному скрипту, который дергал бы рандомно rss

из списка, конвертировал их в utf-8 и отдавал нашему скрипту уже в

верной кодировке.