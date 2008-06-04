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Скрипт приема фотографий на печать через интернет
Необходим модуль на сайте приема фотографий в режиме on-line для дальнейшей печати на бумагу кружки, футболки, сувениры, магниты и т.д.
Для клиента:
1. регистрация клиента (аккаунт)
2. загрузка фотографий (см пример скриншот)
3. выбор формата (9х13 и т.д.)
4. выбор типа бумаги (матовая или глянцевая)
5. выбор кадрирования (с полями или без полей)
6. выбор количества экземпляров фотографий
7. размещение кнопки-указание админу устранить эффект красных глаз
8. выбор выше указанных параметров для всех загруженных фотографий или для каждой фотографии отдельно (см пример скриншот)
9. оформление заказа: выбор способа доставки (курьерская доставка или доставка на торговый пункт, из предложенных пунктов, по выбору заказчика), выбор формы оплаты (электронный платеж, наличный платеж)
10. комментарий к заказу от клиента……..
11. итог: счет клиенту с указанием времени приема заказа по Интернету, дата и время получения заказа, места выдачи, телефон пункта выдачи, логин, контактное лицо, контактный номер, номер дисконтной карты, коментрарий к заказу, итог (указаны параметры перечисленные в пункте 8), общая сумма заказа.
12. кнопка распечатки счета для предъявления на пункте выдачи заказа
Для администратора:
1. информация зарегестрированных пользователей
2. полная информация о полученных заказах (новый, в обработке, доставлен)
3. хранение загруженных фотографий в отдельных папках (файлах) на каждого клиента (или другой вариант понятный и без путаниц предложенный вами)
4. стандартный надор администрирования модуля (сайта)
Если есть скрипт без дизайна,то нужно описание функций каждого файла на русском языке.
Подобный пример модуля по приему фотографий на печать http://90.156.144.100/cgi-bin/upload35.cgi?action=log_form
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