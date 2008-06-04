Html - xls

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Закрыт4 заявки166 просмотров

Нужен скрип, который разбирает html страницу и формирует xls....

Приложен пример html-страницы.

HTML
17 лет назад
novaunis
58 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров