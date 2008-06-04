У меня был некоммерческий сайт футбольного прогнозирования worldsoccer.samara.ws на базе Postnuke. Захотелось возродить его. В разделе NFL на сайте результаты, таблица, статистика берутся из MySQL, а туда, в свою очередь делается импортом из экселя. На ...
БД кадров предприятия
Доброго вечера! Нужно создать простую БД кадров: авторизация + добавление + редактирование. Формат и отображение БД - как в приложении. Минималистичный дизайн, желательно с вкладками. Возможно у кого-то есть готовое аналогичное решение. Срок - 1-2 дня. Оплата по факту ЯД или ВМ.
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