БД кадров предприятия

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок188 просмотров

Доброго вечера! Нужно создать простую БД кадров: авторизация + добавление + редактирование. Формат и отображение БД - как в приложении. Минималистичный дизайн, желательно с вкладками. Возможно у кого-то есть готовое аналогичное решение. Срок - 1-2 дня. Оплата по факту ЯД или ВМ.

17 лет назад
remnew
47 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

Alessandro_X
Александр 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-2)
17 лет назад
Работа выполнена строго в оговоренные сроки и согласно ТЗ. Понравился профессиональный подход к делу. Надеюсь на продолжительное сотрудничество. Большое спасибо за помощь в решении задачи! UPD: через некоторое время потребовалась доработка разработанного. Несмотря на неоднократные заверения что все будет скоро сделано - в итоге Александр просто пропал. Проект был передан другому исполнителю. Не хочу говорить плохо об Александре, возможно другой человек решил усилить впечатление о себе, однако обнаружились многие недоработки, ошибки в синтаксисе запросов и прочее. И после доработок другого фрилансера все заработало как надо. В том числе и загрузка фото. (Александр, а вы говорили что на хосте все будет работать). Хорошо, что проект не был запущен в реальную работу, а находился в режиме тестирования. Пока тестировалась общая функциональность - все было ОК. Как только начали работать с деталями базы данных - полезли ошибки и появилась необходимость доработок. Сменил положительный отзыв на отрицательный. При работе с данным фрилансером большое внимание следует уделять проверке качества работы на длительном сроке. Т.к. при первичном идеальном внешне результате, внутри не совсем то что требуется.
Все хорошо обьяснил, наглядно показал что нужно сделать. После выполненной задачи сразу же расчитался.

Заявки фрилансеров

Alessandro_X
Александр 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-2)
17 лет назад

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