БД кадров предприятия

Работа выполнена строго в оговоренные сроки и согласно ТЗ. Понравился профессиональный подход к делу. Надеюсь на продолжительное сотрудничество. Большое спасибо за помощь в решении задачи! UPD: через некоторое время потребовалась доработка разработанного. Несмотря на неоднократные заверения что все будет скоро сделано - в итоге Александр просто пропал. Проект был передан другому исполнителю. Не хочу говорить плохо об Александре, возможно другой человек решил усилить впечатление о себе, однако обнаружились многие недоработки, ошибки в синтаксисе запросов и прочее. И после доработок другого фрилансера все заработало как надо. В том числе и загрузка фото. (Александр, а вы говорили что на хосте все будет работать). Хорошо, что проект не был запущен в реальную работу, а находился в режиме тестирования. Пока тестировалась общая функциональность - все было ОК. Как только начали работать с деталями базы данных - полезли ошибки и появилась необходимость доработок. Сменил положительный отзыв на отрицательный. При работе с данным фрилансером большое внимание следует уделять проверке качества работы на длительном сроке. Т.к. при первичном идеальном внешне результате, внутри не совсем то что требуется.