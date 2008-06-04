Собственно нужен магазин. Знаю два аналога достаочно интересных. просьба посомтреть магазины сказать на каких они движках и сколько будет стиоить по времени и сколько займет по срокам создание магназина с другим дизайном но тна таких ...
Установить CMS
Есть дизайн сайта
необходимо установить его на удобную wvc
сроки - оперативные
цена вопроса - до 200уе
пы сы не надо лички, все предложения в проект . спасибо
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