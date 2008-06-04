Нужен классный специалист по DLE

Ищем специалиста, который сможет модифицировать "движок" DLE под наши нужды. Вставка дополнительных модулей в сайт и админку, установка меню и т.д. Желательно на постоянной основе. Нужен специалист, который знает этот движок как свои пять пальцев. Знание Ajax технологии. Начинающих просьба не беспокоить. Все вопросы в аську 477-302-251.