У меня был некоммерческий сайт футбольного прогнозирования worldsoccer.samara.ws на базе Postnuke. Захотелось возродить его. В разделе NFL на сайте результаты, таблица, статистика берутся из MySQL, а туда, в свою очередь делается импортом из экселя. На ...
"Модифицировать "движок" DLE под наши нужды
Нужен классный специалист по DLE
Ищем специалиста, который сможет модифицировать "движок" DLE под наши нужды. Вставка дополнительных модулей в сайт и админку, установка меню и т.д. Желательно на постоянной основе. Нужен специалист, который знает этот движок как свои пять пальцев. Знание Ajax технологии. Начинающих просьба не беспокоить. Все вопросы в аську 477-302-251.
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