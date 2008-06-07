Скрипт на PHP под CMS

  1. Биржа фриланса
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Закрыт3 заявки178 просмотров

У меня был некоммерческий сайт футбольного прогнозирования worldsoccer.samara.ws на базе Postnuke. Захотелось возродить его. В разделе NFL на сайте результаты, таблица, статистика берутся из MySQL, а туда, в свою очередь делается импортом из экселя. На экселе есть программа, которая через свои стандартные функции считает все это - результаты, статистику и строит таблицу (входные данные - прогнозы посетителей).

Необходимо написать скрипт на PHP, который вместо экселя будет все это считать. Скрипт можно написать под текущую CMS Postnuke либо под любую другую более новую(но тогда с транспортировкой существующих разделов IFL и NFL).

По оплате

1) $ ??? (ваши предложения?)

2) отзыв

3) сайт в портфолио (worldsoccer.samara.ws; после переработки адрес будет 12player.net)

MySQLPHP
17 лет назад
worldsoccer
Местальо 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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