У меня был некоммерческий сайт футбольного прогнозирования worldsoccer.samara.ws на базе Postnuke. Захотелось возродить его. В разделе NFL на сайте результаты, таблица, статистика берутся из MySQL, а туда, в свою очередь делается импортом из экселя. На ...
Настройка ShopScript. Срочно.
Надо залить базу и настроить его и все. Цена 2$ либо за отзыв. Аська: 966-081.
Заявки фрилансеров
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