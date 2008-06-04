Доработка проекта

Срочно нужен программист с адекватными запросами на доработку несложного проекта.

Необходимо отличное знание php+MySQL и умение работать с большими объемами данных.

Умение грамотно и кроссбраузерно верстать будет большим плюсом!

С Вас четкое соблюдение обговоренных сроков и функциональности, с меня - четкая оплата в срок!

Все подробности будут высланы выбранному исполнителю!

Важно:

1. Предложения оставляем только здесь - никаких ЛС, аськи, почты!

2. Предложение должно содержать несколько ссылок на проекты, в которых Вы делали программирование!

В случае удачного сотрудничества - будут периодические заказы на программинг.