Доработка проекта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт18 заявок504 просмотра

Срочно нужен программист с адекватными запросами на доработку несложного проекта.

Необходимо отличное знание php+MySQL и умение работать с большими объемами данных.

Умение грамотно и кроссбраузерно верстать будет большим плюсом!

С Вас четкое соблюдение обговоренных сроков и функциональности, с меня - четкая оплата в срок!

Все подробности будут высланы выбранному исполнителю!

Важно:

1. Предложения оставляем только здесь - никаких ЛС, аськи, почты!

2. Предложение должно содержать несколько ссылок на проекты, в которых Вы делали программирование!

В случае удачного сотрудничества - будут периодические заказы на программинг.

MySQLPHP
17 лет назад
Darsi
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

nkiselev
Николай 
42 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$250

Заявки фрилансеров

nkiselev
Николай 
42 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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