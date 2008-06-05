Для гостевых постов и регистрации- нужен хороший модуль анти-спам. капчи- не предлагать! обходится на раз. можно нетривиальную систему- вопрос- ответ, без выбора- а чтобы человек сам писал..и вопросы можно было выбрать. либо арифметическую- ...
Система сбора заявок от покупателей
Требуется создать систему сбора заявок от покупателей- участников совместных покупок.
В качестве примера- можно посмотреть - sp.iammother.ru . Изменения будут незначительные
Необходимо произвести интеграцию с форумом ipb 2.3.3 (общая регистрация и возможно авторизация).
Также нужна простая админка для редактирования и удаления данных в системе, категорий товаров.
Принимаю предложения по деньгам и срокам
Заявки фрилансеров
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