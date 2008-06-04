Интеграция mp3 плеера в Битрикс

Для гостевых постов и регистрации- нужен хороший модуль анти-спам. капчи- не предлагать! обходится на раз. можно нетривиальную систему- вопрос- ответ, без выбора- а чтобы человек сам писал..и вопросы можно было выбрать. либо арифметическую- ...