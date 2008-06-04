Интеграция mp3 плеера в Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка151 просмотр

Задача:

Интегрировать плеер (напр., Flash) для прослушивания посетителями mp3-файлов в CMS Битрикс.

Сами mp3-файл добавляют зарегистрированные пользователи.

По возможности добавить возможность голосование за треки.

Если имеете опыт подобной работы, озвучьте стоимость работы.

За деталями обращайтесь на почту, аську, телефон.

17 лет назад
Binfos
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Web_Pro
Павел 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$80
2 дня

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Web_Pro
Павел 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад