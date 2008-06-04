Для гостевых постов и регистрации- нужен хороший модуль анти-спам. капчи- не предлагать! обходится на раз. можно нетривиальную систему- вопрос- ответ, без выбора- а чтобы человек сам писал..и вопросы можно было выбрать. либо арифметическую- ...
Интеграция mp3 плеера в Битрикс
Задача:
Интегрировать плеер (напр., Flash) для прослушивания посетителями mp3-файлов в CMS Битрикс.
Сами mp3-файл добавляют зарегистрированные пользователи.
По возможности добавить возможность голосование за треки.
Если имеете опыт подобной работы, озвучьте стоимость работы.
За деталями обращайтесь на почту, аську, телефон.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $250
Срочно нужен программист с адекватными запросами на доработку несложного проекта. Необходимо отличное знание php+MySQL и умение работать с большими объемами данных. Умение грамотно и кроссбраузерно верстать будет большим плюсом! С Вас четкое ...Закрыт17 лет назад
- $15
Нужен простой скрипт - пхп или перл , пингующий заданное кол-во серверов - например 20, по запуску кроном - например раз в час. Пингуем с повторами - например если не доступен с первой попытки, повторяем ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $250
Требуется в короткий срок сверстать дизайн, написать под него панель управления и настроить это все на моем хостинге. приватный проект для Осин Владимир (static-l)Завершен17 лет назад
- $100
Нужен магазин товаров на DataLife Engine. ТЗ пришлю после переговоров. 50% предоплата, если есть портфолио или отзывы.Завершен17 лет назад
- $2
Надо залить базу и настроить его и все. Цена 2$ либо за отзыв. Аська: 966-081.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $100
Нужна дорабртка сайта - 15-20 страниц по шаблону http://nagatino-auto.ru/tuning.php Все должно быть ПРОСТО, ГАРМОНИЧНО и КРАСИВО.Веб-программирование10 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен простой скрипт опросов. Только один опрос - разместил и забыл. Главное чтобы легко встраивался в сайт, минимум настроек. Скрипт нужен только для придания дополнительного контента и вида сайту, так что главное чтобы легенький ...Закрыт17 лет назад
- $250
Веб интерфейс для записи медиа контента По запросу полное ТЗ. 200$Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
FLash Player аналог Youtube Функционал: Play, FF, RW, Pause, Adjust Screen Size Когда ролик проигрался нужно Replay, Share и Download Now этот Download линк нужно чтобы подставлялся скриптом, т.е. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад