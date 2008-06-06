Требуется разработка скрипта на сервере и панели для браузеров FireFox, IE, Opera

Что будет:

Поиск по каталогам irr.ru

т.е. нужен будет плюс парсер irr.

Скрипт на сервере по крону будет собирать информацию и класть её в БД. Конечно с сортировкой по рубрикам и городам.

Функционал панели:

1. Отправка на сервер запроса в виде строки поиска товара и города.

2. Сервер обрабатывает, проверяет запрос в БД(не irr) и выдает результат в виде HTML-страницы. В резултете будет список из БД(irr) и БД(не irr)/

3. Далее пользователь щелкает по ссылке на товар и попадает либо на IRR либо на ссылку из другой БД.

4. Сервер все переходы фиксирует.