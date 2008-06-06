Для гостевых постов и регистрации- нужен хороший модуль анти-спам. капчи- не предлагать! обходится на раз. можно нетривиальную систему- вопрос- ответ, без выбора- а чтобы человек сам писал..и вопросы можно было выбрать. либо арифметическую- ...
Поиск по каталогам
Требуется разработка скрипта на сервере и панели для браузеров FireFox, IE, Opera
Что будет:
Поиск по каталогам irr.ru
т.е. нужен будет плюс парсер irr.
Скрипт на сервере по крону будет собирать информацию и класть её в БД. Конечно с сортировкой по рубрикам и городам.
Функционал панели:
1. Отправка на сервер запроса в виде строки поиска товара и города.
2. Сервер обрабатывает, проверяет запрос в БД(не irr) и выдает результат в виде HTML-страницы. В резултете будет список из БД(irr) и БД(не irr)/
3. Далее пользователь щелкает по ссылке на товар и попадает либо на IRR либо на ссылку из другой БД.
4. Сервер все переходы фиксирует.
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