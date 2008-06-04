Для сайта на CMS Joomla требуется доработка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки178 просмотров

Для сайта(на CMS Joomla) по импорту авто из США требуется сделать:

1.Калькулятор таможенной пошлины идентичный этому: (http://americars.md/index.php?do=calc , работает только под IE).

2.Доступ для менеджера, для ввода информаций о пригнанных авто и доступ для дилера, для просмотра информаций о пригнанных авто только для данного дилера. (в joomla есть плагин.)

3.Онлаин просмотр аукционов Copart и Manheim путем импорта странички в собственную страницу или попап, блокировав некоторые ненужные поля. (в joomla есть модуль для импорта страниц + логин.)

Joomla
17 лет назад
zorg007
Iulius 
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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