Написать скрипт с нуля - система электронных открыток! PHP+MySQL+XML+XSL+AJAX (JQuery - желательно) полное документирование кода; возможность легко менять структуру сайта; Первичная стоимость 500$ ...
Скрипт магазина по продаже видео за смс
Нужен скрипт магазина по продаже видео за смс. И нормальный, ключевое слово "нормальный" програмист, который сможет написать скрипт, который будет вести диалог с заказчиком, и который не протянет время а потом скажет "я не смог..."
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