Скрипт магазина по продаже видео за смс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт21 заявка449 просмотров

Нужен скрипт магазина по продаже видео за смс. И нормальный, ключевое слово "нормальный" програмист, который сможет написать скрипт, который будет вести диалог с заказчиком, и который не протянет время а потом скажет "я не смог..."

17 лет назад
Hsite
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

_AXE_
Ivan 
59 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
9 отзывов(-3)
17 лет назад
$350
Не было проблем в сотрудничестве с данным человеком. Рекомендую, работать с ним безопасно для фрилансеров!:) Всего наилучшего.

Заявки фрилансеров

_AXE_
Ivan 
59 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
9 отзывов(-3)
17 лет назад