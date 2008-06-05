Доработка шоп скрипт

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Закрыт2 заявки153 просмотра

Доработать каталог www.100dverey.ru

хочется чтоб в подкаталоге товар выглядел так http://dverivolhovec.ru/catalog/classic/

а когда заходишь в выдранный товар то выглядел так http://dverivolhovec.ru/catalog/classic/page29/1071/ и внизу были другие модели товара в данной подкатегории

сроки сжатые.

пишите конкретные предложения.

возможно длительное сотрудничество.

17 лет назад
simgsm
Вадим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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