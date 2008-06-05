Написать скрипт с нуля - система электронных открыток! PHP+MySQL+XML+XSL+AJAX (JQuery - желательно) полное документирование кода; возможность легко менять структуру сайта; Первичная стоимость 500$ ...
Доработка шоп скрипт
Доработать каталог www.100dverey.ru
хочется чтоб в подкаталоге товар выглядел так http://dverivolhovec.ru/catalog/classic/
а когда заходишь в выдранный товар то выглядел так http://dverivolhovec.ru/catalog/classic/page29/1071/ и внизу были другие модели товара в данной подкатегории
сроки сжатые.
пишите конкретные предложения.
возможно длительное сотрудничество.
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