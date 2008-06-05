Подмочь с джумлой

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Закрыт3 заявки154 просмотра

Нужна помощь: разобраться с компонентом MusicBox.(или мамбот)

Суть: под IE превью музыкальное нормальное, под оперой и др. ерунда.

http://dp.zaural.org/index.php?option=com_musicbox&task=view&Itemid=41&catid=14&id=1

писать ТОЛЬКО сюда. аську и приват не заваливать

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17 лет назад
seychas
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18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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