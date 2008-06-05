Скрипт каталога директорий

Необходимо написать скрипт с помощью которого можно создавать папки и подпапки на сайте. Информация о папках должна храниться в БД. Кол-во подпапок неограничено. Предусмотреть возможность отображения папок по порядку указанному при создании.

Т.е. нужно сделать формочку для создания папок-подпапок, с возможностью присвоить порядковый номер папке/подпапке, страницу для их отображения ( нужно что бы активная папка и папки из которых она открыта выделялись цветом), и страницу для добавления документа в папку ( или любую из подпапок ). Форма для добавления документа самая примитивная .. скажем название и текст.. напоминаю что вся инфа в БД.

Работа срочная (надо сделать сегодня). пишите пожалуйста о сроках исполнения и стоимости.