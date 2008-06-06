Поправить скрипт, копирующий картинки из SQL

Есть скрипт, который копирует файлы картинок с одного сервера (А) на другой (Б), читая нужные названия из mysql, и проверяя существует ли файл на сервере Б и если он не существует на сервере Б, то копирует его с сервера А на Б.

До некоторого времени скрипт работал, но потом перестал.

Нужно проверить скрипт php+mysql на наличие ошибок, и довести его до рабочего состояния.