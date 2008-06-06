Поправить скрипт, копирующий картинки из SQL

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок254 просмотра

Есть скрипт, который копирует файлы картинок с одного сервера (А) на другой (Б), читая нужные названия из mysql, и проверяя существует ли файл на сервере Б и если он не существует на сервере Б, то копирует его с сервера А на Б.

До некоторого времени скрипт работал, но потом перестал.

Нужно проверить скрипт php+mysql на наличие ошибок, и довести его до рабочего состояния.

MySQLPHPSQL
17 лет назад
andysky
Андрей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

SoreS
Антон 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$15
Всё сделанно отлично! В процессе работы выясниось что испрвлять надо не сам скрипт а , движок, всё сделанно без проблем.
Приятно работать с таким заказчиком. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

SoreS
Антон 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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