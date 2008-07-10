Есть задача: собрать проект на HostCMS 5.0 Бизнес Сайт сверстан, 6 шаблонов страниц (главная, внутренняя-информационная, внутренняя-список новостей, внутренняя-список товаров, внутренняя-карточка товара, внутренняя-корзина заказа) . Функционал сайта описан в приложенном ...
Создание flash-игры по образу уже написанной
IN = Написанная игра во Flash на испанском, исходников нету. Была создана подобная, по образу данной (декомпиляция), но незавершена..
OUT = докончить косметические доработки.
Спасибо за предложения.
просьба стучаться в аську и оставлять мейл.
Выбранный исполнитель
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