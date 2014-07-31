3 формы не сложнее обратной связи или запроса

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен31 заявка476 просмотров

Красиво, акуратно, функционально

С проверкой обязательных полей к заполнению (формат ввода не проверять)

По 15$ каждая

2 формы срочно 3-я позже

17 лет назад
arnoldus
Руслан 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

max7
47 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$30
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Руслан - хороших заказчик. Ценит время разработчика, не отвлекает вопросами "Какая судьба моего заказа" и им подобными. Ввиду этого качества идеально подходит отвественным исполнителям. В ходе работы возникли некоторые нюансы, которые Руслан оперативно решил. Одним словом рекомендую

Заявки фрилансеров

max7
47 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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