Нужно сверстать и интегрировать дизайн в CMS Битрикс (как 2 сайт). + создать структуру и заполнить. Срок - до 5 дней на все. Оплата - до 200 у.е.
Смена страниц
Нужен переход типа: все затемняется новая сраница загружается и когда загрузилась то появилась на экране.
ВООБЩЕМ как нибудь необычно на ваше усмотрение.
Выбранный исполнитель
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