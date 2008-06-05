Сделать модуль сбора новостей для DLE

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки178 просмотров

Есть движок DLE

Необходимо сделать граббер новостей сайтов с указанными rss:

Пример:

sex-news.ru

http://www.vesti.ru/vesti.rss

rokf.ru

http://img.lenta.ru/r/EX/import.rss

gazeta.ru и некоторых других

Требуется: извлечение новости с указанных сайтов и размещение на своем DLE в РАЗДЕЛАХ при подтверждении администратором.

Писать конкретно и цену и сроки

DLE
17 лет назад
themoscowcity
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров