Mp3 плеер для сайта

Нужен плеер для сайта который будет запускать нажатием на вот такую ссылку:

play

А останавливаться примерно такой:

stop

То есть при нажатии на плей плееру передается путь к mp3 файлу и он начинает его проигрывать.

Визуальный интерфейс не нужен (музыка играет как бы фоном)

Также необходимо чтобы плеер работал во всех основных браузерах (ie, opera, firefox)

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Приветствуется уже готовое решение