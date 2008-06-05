Интеграция PHP во Flash

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки188 просмотров

Нужен пример взаимодействия FLASH с PHP

Ввод данных во Flash -> обработка PHP -> вывод во Flash

Грубо говоря нужна копия http://www.schleicher.ru/ex/php2swf/ в формате *.Fla

PHP
17 лет назад
Rem00
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров