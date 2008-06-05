IN = Написанная игра во Flash на испанском, исходников нету. Была создана подобная, по образу данной (декомпиляция), но незавершена.. OUT = докончить косметические доработки. Спасибо за предложения. просьба стучаться в ...
Интеграция PHP во Flash
Нужен пример взаимодействия FLASH с PHP
Ввод данных во Flash -> обработка PHP -> вывод во Flash
Грубо говоря нужна копия http://www.schleicher.ru/ex/php2swf/ в формате *.Fla
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $1000
Разработать админ панель для работы с клиентами. Основные требования: 1) Современная CMS 2) Наличие нескольких дизайн-шаблонов 3) Конструктор регистрационной формы 4) Обмен сообщениями между пользователями 5) Обмен ...Закрыт17 лет назад
- $15
Есть скрипт, который копирует файлы картинок с одного сервера (А) на другой (Б), читая нужные названия из mysql, и проверяя существует ли файл на сервере Б и если он не существует на сервере Б, то копирует его ...Завершен17 лет назад
Есть задача: собрать проект на HostCMS 5.0 Бизнес Сайт сверстан, 6 шаблонов страниц (главная, внутренняя-информационная, внутренняя-список новостей, внутренняя-список товаров, внутренняя-карточка товара, внутренняя-корзина заказа) . Функционал сайта описан в приложенном ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужен переход типа: все затемняется новая сраница загружается и когда загрузилась то появилась на экране. ВООБЩЕМ как нибудь необычно на ваше усмотрение.Завершен17 лет назад
- $200
Нужно сверстать и интегрировать дизайн в CMS Битрикс (как 2 сайт). + создать структуру и заполнить. Срок - до 5 дней на все. Оплата - до 200 у.е.Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Красиво, акуратно, функционально С проверкой обязательных полей к заполнению (формат ввода не проверять) По 15$ каждая 2 формы срочно 3-я позжеЗавершен17 лет назад
- $200
Доработать скрипт, сейчас в нём не выводится рекламный блок, ошибки в админке!Закрыт17 лет назад
ТЗ в приложении. Вполне возможно, что что-то упустила, т.к. не являюсь профессионалом в данной области. Нужно очень срочно. Насколько я знаю, подобные программы существуют, т.е. если есть, необходимо оптимизировать под мои нужды. ISQ ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $15
Требуется написание небольшого скрипта на SVG c XML. Т.е. svg скрипт, который по входным данным строит диаграммы - круговая, столбиковая, линейная срок 13 июня ICQ: 380945346Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад