Нужен парсер

Проект снова актуален.

Текущая задача - парсинг данных с soccerstand.com

На заглавной странице там матчи текущего дня и онлайн результаты. Парсер должен собирать информацию с этого сайта (данные с центрального поля главной страницы) и первоначально записывать ее (в MySQL думаю оптимальный вариант) в структурированном виде и далее по крону только лишь обновлять значения, которые изменились.

То бишь запись в БД должна иметь поля id, команда1, команда2, голы команды1, голы команды2, текущая минута матча, время начала матча GMT, забитые голы с указанием минуты и автора гола, то же самое по желтым и красным карточкам, турнир, стадия(тур), короче все то, что есть по этому матчу на указанном сайте.

Вывод инф-и на странице - php. Боковое меню - все турниры,

матчи которых есть в БД, соответственно внутри турниров выбор по номерам туров и отдельно по датам.

По центру матчи текущего дня как и на указанном сайте, также должна быть возможность просмотра матчей за любую дату. Дизайна никакого не надо, только программинг.

Итак, теперь по ТЗ

1) Срок (не горит, но в разумных пределах)

2) Цена

Обязательно оставление своего предложения здесь дабы была ответственность у исполнителя.