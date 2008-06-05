Необходимо сделать заставку для сайта на флэше. Как исходник, берутся картинки отсюда:

http://icube-a.ru/portfolio/arch/

Из них надо нарисовать коллаж-город. Пример в прикрепленном файле. Город должен реагировать на время суток - день-закат-ночь-рассвет и время года - зима-лето-очень-весна.

За зданиями медлнно прогуливается годзилла. Если нажать на нее, должен начаться веселый мини мультик ка кона рушит город, убивает человечков, переворачивает машины и т.д.

Работа без аванса. Готов обсудить любые условия (договор, безопасна сделка и т.д).

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