Собрать сайт на Joomla

Необходимо сделать заставку для сайта на флэше. Как исходник, берутся картинки отсюда: http://icube-a.ru/portfolio/arch/ Из них надо нарисовать коллаж-город. Пример в прикрепленном файле. Город должен реагировать на время суток - день-закат-ночь-рассвет и время года ...