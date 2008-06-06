Собрать сайт на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок223 просмотра

Есть полный шаблон с psd, версткой, модулями. Есть новый psd. Нужно собрать сайт с нового psd оставив верстку и модули старого сайта. + 2 новых графических элемента.

Начать работу нужно через 1 час.

Joomla
17 лет назад
waal
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

sergveter
Сергей 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$80
1 день

Заявки фрилансеров

sergveter
Сергей 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад