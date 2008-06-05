Скрипт сохранения выбранного сайта и заливка фтп

Нужно написать php скрипт выполняющий следующие действия:

1. Корректное сохранение выбранного сайта, т.е. по указанному url должны сохраняться все доступные страницы сайта с картинками. Соотв. пути к картинкам нужно корректирвать где нужно.

2. Подключаться по заданному ftp и заливать туда все сохраненные файлы в виде простого html с картинками.

Т.е. на входе скрипта url и хост фтп, на выходе - скопированный сайт с картинками.