Нужно на Java сделать два простеньких скрипта

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Закрыт3 заявки263 просмотра

Нужно на Java сделать два простеньких скрипта(это не коммерческий проект, а просто контрольная работа).

1) виртуальные часы

2)локальный список событий

в каждом скрипте должен быть

-класс

-класс с тестом

-и функция main, которая это всё вызывает

Сроки? сколько?

Java
17 лет назад
ElectronicBird
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Был
7 лет назад

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yurissimo
Юрий 
45 лет
18 лет в сервисе
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2 года назад
17 лет назад
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yurissimo
Юрий 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад