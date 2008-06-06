Есть полный шаблон с psd, версткой, модулями. Есть новый psd. Нужно собрать сайт с нового psd оставив верстку и модули старого сайта. + 2 новых графических элемента. Начать работу нужно через 1 ...
Нужно на Java сделать два простеньких скрипта
Нужно на Java сделать два простеньких скрипта(это не коммерческий проект, а просто контрольная работа).
1) виртуальные часы
2)локальный список событий
в каждом скрипте должен быть
-класс
-класс с тестом
-и функция main, которая это всё вызывает
Сроки? сколько?
Выбранный исполнитель
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