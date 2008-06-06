Редактирование таблицы в интернет браузере

Необходимо создать движок, который бы позволял заполнять формы отчетов в интернет браузере наподобие таблиц в Excel. Т.е. пользователь должен удаленно открыть форму и заполнить своими цифрами. Причем в некоторых ячейках этой формы могут присутствовать формулы.

Формы для интернет браузера должны автоматически строится по Excel-шаблону или XML файлу. Пример - в приложении.