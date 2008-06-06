Задача: Отрисовать полный комплект графики для маджонга. В первую очередь это два комплекта фишек. Первый классический китайский, второй приближенный к европейскому. Плюс к этому интерфейс для игры – сама объемная фишка с тенью, меню, ...
Редактирование таблицы в интернет браузере
Необходимо создать движок, который бы позволял заполнять формы отчетов в интернет браузере наподобие таблиц в Excel. Т.е. пользователь должен удаленно открыть форму и заполнить своими цифрами. Причем в некоторых ячейках этой формы могут присутствовать формулы.
Формы для интернет браузера должны автоматически строится по Excel-шаблону или XML файлу. Пример - в приложении.
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