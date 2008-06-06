Редактирование таблицы в интернет браузере

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходимо создать движок, который бы позволял заполнять формы отчетов в интернет браузере наподобие таблиц в Excel. Т.е. пользователь должен удаленно открыть форму и заполнить своими цифрами. Причем в некоторых ячейках этой формы могут присутствовать формулы.

Формы для интернет браузера должны автоматически строится по Excel-шаблону или XML файлу. Пример - в приложении.

17 лет назад
Axel01
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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