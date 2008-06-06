Доработка движка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок158 просмотров

Есть движок, стоит на http://www.gps1.ru и еще 5 сайтах.

Задача исправление косяков и его доработка.

Оплата сдельная, устранили косяк получили денежку.

Оплата вебмани, яндекс, наличные в Москве.

Айс 399567778

17 лет назад
atspro
Гость 
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18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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