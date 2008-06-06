Доработка проекта (скрипт DLE)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок181 просмотр

Есть проект ( скрипт DataLife Engine немного переделаный ) который нужно дорабатать.

Требуется программист с большим опытом работы.

DLE
17 лет назад
bestkino
45 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

verhmax
Максим 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
$250

Заявки фрилансеров

verhmax
Максим 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад