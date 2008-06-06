Необходимо создать движок, который бы позволял заполнять формы отчетов в интернет браузере наподобие таблиц в Excel. Т.е. пользователь должен удаленно открыть форму и заполнить своими цифрами. Причем в некоторых ячейках этой формы могут присутствовать формулы. ...
Разработать Flash-скрипт с анимацией
Необходимо разработать Flash-скрипт с анимацией, который будет читать из php файла несколько строчек.
На входе: /info.php?id=350
Выдает инфо:
$title
$background
$text
Первые две строки - название анимации и абсолютный путь к бекграунду.
Все что дальше - текст.
Задача: разработать info.swf, который при запросе будет
1) запрашивать пхп файл, устанавливать в качестве бекграунда картинку передаваемую
2) наверху флешки выдавать название $title
3) и проигрывать снизу вверх текст $text
4) возможность передавать флешке font size, font color, background color(если нет картинки), border color.
Если есть примеры работ, можно сразу стучаться в аську - Десять-24-23. Либо писать в пм.
Пример флешки покажу, т.е. то что должно получиться.
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