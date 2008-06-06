Необходимо разработать Flash-скрипт с анимацией, который будет читать из php файла несколько строчек.

На входе: /info.php?id=350

Выдает инфо:

$title

$background

$text

Первые две строки - название анимации и абсолютный путь к бекграунду.

Все что дальше - текст.

Задача: разработать info.swf, который при запросе будет

1) запрашивать пхп файл, устанавливать в качестве бекграунда картинку передаваемую

2) наверху флешки выдавать название $title

3) и проигрывать снизу вверх текст $text

4) возможность передавать флешке font size, font color, background color(если нет картинки), border color.

Если есть примеры работ, можно сразу стучаться в аську - Десять-24-23. Либо писать в пм.

Пример флешки покажу, т.е. то что должно получиться.