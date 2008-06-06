Разработать Flash-скрипт с анимацией

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки239 просмотров

Необходимо разработать Flash-скрипт с анимацией, который будет читать из php файла несколько строчек.

На входе: /info.php?id=350

Выдает инфо:

$title

$background

$text

Первые две строки - название анимации и абсолютный путь к бекграунду.

Все что дальше - текст.

Задача: разработать info.swf, который при запросе будет

1) запрашивать пхп файл, устанавливать в качестве бекграунда картинку передаваемую

2) наверху флешки выдавать название $title

3) и проигрывать снизу вверх текст $text

4) возможность передавать флешке font size, font color, background color(если нет картинки), border color.

Если есть примеры работ, можно сразу стучаться в аську - Десять-24-23. Либо писать в пм.

Пример флешки покажу, т.е. то что должно получиться.

PHP
17 лет назад
mcphantom
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Darsi
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$60
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
C оплатой все четко без задержек. Рекомендую!

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Darsi
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад