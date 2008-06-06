Доработка админки для сайта

Нам к сайту тербуется доделать админку

сам сайт

http://absolute.it-partners.ru

- мы собираем ответы тестирования.

К нему требуется админка - аналитическая часть. Нужно будет строить отчёты:

Данные и диаграмма :

1. Кол-во ответивших на вопросы по отделу (по верт. отделы, столбики кол-во ответов )

2. Для всех вопросов средний балл ответа на вопросы по отделу (по верт. отделы, столбики средний балл )

3. Для всех вопросов средний балл ответа на вопросы по должности (по верт. отделы, столбики средний балл )

4. Для всех вопросов средний балл ответа на вопросы по времени работы (по гор. отделы, линейно, как в экселе ср. балл )

5. Для каждого модуля (группы вопросов) средний балл ответа на вопросы по отделу (по верт. отделы, столбики средний балл )

6. Для каждого модуля (группы вопросов) средний балл ответа на вопросы по должности (по верт. отделы, столбики средний балл )

7. Для каждого модуля (группы вопросов) средний балл ответа на вопросы по времени работы (по гор. отделы, линейно, как в экселе ср. балл )И отдельно те же таблицы как и сейчас.

Примеры отчётов приложены

Проблема - срочность. Нужно "ВЧЕРА".