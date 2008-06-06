Нужен модуль импорта экселевских прайсов в ШопСкрипт. Разработка модуля снуля или интеграция ШС и парсера Экселя - значения не имеет, главное конечный результат. Модуль должен давать возможность закгрузки прайса в .xls ...
Доработка админки для сайта
Нам к сайту тербуется доделать админку
сам сайт
http://absolute.it-partners.ru
- мы собираем ответы тестирования.
К нему требуется админка - аналитическая часть. Нужно будет строить отчёты:
Данные и диаграмма :
1. Кол-во ответивших на вопросы по отделу (по верт. отделы, столбики кол-во ответов )
2. Для всех вопросов средний балл ответа на вопросы по отделу (по верт. отделы, столбики средний балл )
3. Для всех вопросов средний балл ответа на вопросы по должности (по верт. отделы, столбики средний балл )
4. Для всех вопросов средний балл ответа на вопросы по времени работы (по гор. отделы, линейно, как в экселе ср. балл )
5. Для каждого модуля (группы вопросов) средний балл ответа на вопросы по отделу (по верт. отделы, столбики средний балл )
6. Для каждого модуля (группы вопросов) средний балл ответа на вопросы по должности (по верт. отделы, столбики средний балл )
7. Для каждого модуля (группы вопросов) средний балл ответа на вопросы по времени работы (по гор. отделы, линейно, как в экселе ср. балл )И отдельно те же таблицы как и сейчас.
Примеры отчётов приложены
Проблема - срочность. Нужно "ВЧЕРА".
Заявки фрилансеров
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