1) Есть файл с ссылками - 100+ ссылок (txt) 2) Есть файл с Ключевыми словами - 1000+ слов (txt) Нужен скрипт для автоматизированного создания анкор-файла в формате html 1 ссылка = ...
Создание граббера новостей на DLE
Необходимо создать граббер новостей для движка DLE, сразу предупреждаю, что разделов 25 и не все они с одного источника...
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