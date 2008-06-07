Скрипт - создание анкор файла

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок209 просмотров

1) Есть файл с ссылками - 100+ ссылок (txt)

2) Есть файл с Ключевыми словами - 1000+ слов (txt)

Нужен скрипт для автоматизированного создания анкор-файла в формате html

1 ссылка = 10 - 20 - 30+ Ключевых слов. (настройка)

HTML
17 лет назад
inpers
Сергей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

sptwork
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
Первый раз удалось сделать скрипт так быстро и качественно. Благодарю!
Хороший грамотный заказчик, рекомендую

Заявки фрилансеров

sptwork
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад

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