Скрипт или мод для dle 6.0

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Завершен5 заявок201 просмотр

Нужно написать скрипт или найти мод для dle 6.0

Суть его работы: Перевыставлять заданные новости, без изменения урла ссылки.

То есть, была ссылка:

http://www.site.ru/год/месяц/число/название новости.html - выложили её к примеру 2007/07/01 - то есть урл такого плана: http://www.site.ru/2007/07/01/название новости.html

Сейчас решили новость поднять вверх, то есть она меняет ссылку на такую:

http://www.site.ru/2008/06/06/название новости.html - это проблема.

Новость должна подниматься и появлятся на главной, без изменения урла, а как была (только с измененной часть контента) - урл, должен быть постоянным - это критично.

Видел мод для движка dle 6,0 но было давно, теперь найти не могу.

DLE
17 лет назад
murahew
Михаил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
124 отзыва(-3)

Выбранный исполнитель

DarkPreacher
Андрей 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
Прекрасная работа, быстро - четко - по ТЗ.
Чёткое ТЗ, понимание и доброжелательность, было приятно поработать - рекомендую!

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DarkPreacher
Андрей 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

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