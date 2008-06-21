Скрипт или мод для dle 6.0

Нужно написать скрипт или найти мод для dle 6.0

Суть его работы: Перевыставлять заданные новости, без изменения урла ссылки.

То есть, была ссылка:

http://www.site.ru/год/месяц/число/название новости.html - выложили её к примеру 2007/07/01 - то есть урл такого плана: http://www.site.ru/2007/07/01/название новости.html

Сейчас решили новость поднять вверх, то есть она меняет ссылку на такую:

http://www.site.ru/2008/06/06/название новости.html - это проблема.

Новость должна подниматься и появлятся на главной, без изменения урла, а как была (только с измененной часть контента) - урл, должен быть постоянным - это критично.

Видел мод для движка dle 6,0 но было давно, теперь найти не могу.