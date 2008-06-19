Модуль обратной связи для Joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок430 просмотров

Нужно доработка в Article (или установки подобного модуля).

Необходимо вниз каждой статьи поставить форму следующего вида:

ФИО, Телефон, Майл, Примечание . 2 кнопки – очистить и отправить.

На майл должно приходить:

ФИО, Телефон, Майл, Примечание + название статьи с которой было отправлено.

Причем не пересекаться с другими материалами, то есть этот модуль должен быть отдельно от стандартного.

Joomla
17 лет назад
onoyko
Павел 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
63 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$25
1 день
Опытные программисты, хорошо знают своё дело. Иногда недостаточно внимания обращают на мелочи из которых зачастую и состоит вся работа. Надеюсь со временем это пройдет.
Спасибо Павлу за терпение и понимание. Это очень порядочный и чёткий заказчик. Мы рады что продолжаем сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад