Написание модов для ipb

Необходимо написать два модуля для IP.Board 2.3.3. Главное условие: при обновление эти модули не слетают или имет минимум настроек.

1. Необходима настройка, которая включала бы автоматическое удаление тем в форуме через определенное количество дней.

2. Необходимо настроить ответ в сообщении так, что-бы при нажатии на кнопку "Ответить" в сообщении не происходило цитирование. Цитирование сообщения включается принудительно, либо стандартной кнопкой "Цитата" или новой.

Оплата через сервер безопасных сделок.

Все сообщения в приват до окончания тендера будут удаляться без прочтения.