Нужно написать скрипт или найти мод для dle 6.0 Суть его работы: Перевыставлять заданные новости, без изменения урла ссылки. То есть, была ссылка: http://www.site.ru/год/месяц/число/название новости.html - выложили её к примеру 2007/07/01 ...
Кто знает UMI CMS и XML! Срочно!
Есть проект. Готовность процентов 90.
Нужно его максимально быстро (сейчас) завершить.
На проекте используется XML верстка, так что нужен специалист, который хорошо знает UMI и XML шаблоны.
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