Требуется расширенная рассылка

Есть рассылка на www.subscribe.ru Код рассылки могу дать Необходимо расширить рассылку:

в момент подписки на рассылку, сразу ПОСЛЕ подписки, подписчику должен выдаваться мой текст. Текст будет редактироваться раз в месяц вручную, через Блокнот - я думаю, что для этого текста можно оставить строку в коде.

Код подписки устноалвен на моем сайте, так вот подписчик должен увидеть мой текст прямо на сайте.